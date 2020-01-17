В Одесі смертельна трагедія в будинку Асвадурова на вулиці Троїцькій сталася через те, що керівництво і персонал коледжу свідомо допускали грубі порушення норм пожежної безпекити

До такого висновку прийшла комісії Кабінету міністрів, звіт якої оприлюднив Апостроф

Відзначається, що люди загинули на пожежі, 4 грудня, були фактично приречені.

Коммиссия встановила, що причиною пожежі, що забрав життя 16 людей, стало загоряння побутового електрообладнання, швидше за все, обігрівача.

"Евакуація студентів та працівників навчального закладу з третього поверху ускладнювалася тим, що один з двох виходів з поверху був закритий. Більш того, сама будівля коледжу мало три виходи, але один з них був замурований", - наголошується у звіті.

Так фахівці з'ясували, що розповсюдженню вогню сприяла обшивка стін: легкозаймиста вагонка.

Уточнюється, що в останній раз перевірка будівлі коледжу на предмет пожежної безпеки проводилася в 2014 році. Перевіряючі від ДСНС порекомендували керівництву навчального закладу поміняти обшивку, але це так і не було зроблено.

Великі проблеми у коледжу були в електрощитовій.

Як з'ясувалося, там перебували порцелянові запобіжники, один з яких був обладнаний перемичкою, яка дозволяла значно збільшувати навантаження на електромережу.

Крім того, в будівлі були великі труднощі з пожежною сигналізацією.

"Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в автоматичному режимі відсутня. Будівля обладнана застарілою системою оповіщення типу "ревун", яка приводилася в дію в ручному режимі шляхом натискання на кнопку, яка знаходилася біля місця вахтера на першому поверсі", – йдеться у тексті звіту.

А вогнегасники та пожежні багри слідчі знайшли під ліжком і шафою у кабінеті коменданта коледжу, який і був відповідальним за пожежну безпеку будівлі.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Остаточно ліквідовано вогонь був о 19:30.

Відомо, що будівля на Троїцькій, 25, яке зайнялося - це будинок-пам'ятка архітектури. Там розміщується ряд приватних фірм і закладів, в тому числі інститут морської біології, одеський філіал інституту археології НАН України коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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