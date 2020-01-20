В центрі Одеси автомобіль зніс огорожу на Грецькій площі
Як пише Politeka.net, момент зафіксували камери міського відеоспостереження (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Прес-служба віце-мера повідомила, що вандалом виявився водій автомобіля Ford Focus III 2016 року випуску з номерами 95VU001.
Тим часом місцеві ЗМІ з'ясували, що авто зареєстровано в Республіці Вірменія.
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Вони відзначили, що нещодавно воно розїзджало по Москві, а минулого року «Форд» продали.
Залишається загадкою, хто власник транспортного засобу і вдасться оштрафувати порушника.
Раніше ми писали, в Одесі під час новорічних та різдвяних свят почастішали випадки вандалізму.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба муніципального департаменту міського господарства.
Тільки за період з 1 по 8 січня невідомі пошкодили сім пам'яток.
Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям і жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт у Грецькому парку.
Тим часом, співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» вже прибрали наслідки дій вандалів.
Також ми писали, як невідомі масово знищують лавки в парках, ламають урни і розкидають сміття. Дійшло до того, що на місто перлину біля моря стало боляче дивитися.
Як повідомила прес-служба «Міськзелентрест», тільки за останні два тижні вандали знищили лавки на Кримському бульварі, бетонні урни розбили в Грецькому парку і парку Шевченка. Сміття невідомі розкидають уздовж тротуарів.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
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