В Одесі жінка-водій на автомобілі Toyota врізалася в стіну торгового центру

Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Пригода сталася у вівторок, 22 січня на парковці елітного торгового центру, в районі площі 10-го Квітня

Як пояснила винуватиця аварії прибулим копам, вона переплутала педалі газу і гальма, втратила керування, в результаті чого було скоєно наїзд.

Наголошується, що в ДТП постраждала пасажирка іномарки.

Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні.

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Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

За словами одеситки Людмили Митийко, ДТП сталося на 321 км. траси «Одеса-Київ» . Виною аварії стала погана видимість на дорозі з-за туману і ями.

«Траса Одеса-Київ, 321 кілометр, гора, туман…і тут… яма на всю дорогу! Хто ще встиг, зміркував, втримав кермо… таких мало звичайно, вони є, більша частина лежить або стоїть, мертвим вантажем… хто на боці, хто на відбійнику, а машини продовжують летіти в безодню.

Також ми писали, на трасі Одеса-Рені, сталася смертельна ДТП, зіткнулися автомобілі «Ford» і «ВАЗ».

Ввечері, 13 грудня, у Біляївському районі Одеської області водій «Ford» не впорався з керуванням та зіткнувся з «ВАЗ», в якому знаходилися п'ять осіб.

В результаті події загинули 41-річний водій «Ford» і один з пасажирів «ВАЗ». Інших учасників ДТП госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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