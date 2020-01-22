34-річна одеситка Олена Кравченко завдяки двометровою косі стала бажаною нареченою

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Daily Mail

34-річна одеситка Олена Кравченко відрощує свої золотаві волосся з п'яти років і миє голову всього раз в тиждень. Справа в тому, що з такою довгою волосся процес займає близько години.

Дівчина ростить семирічних дочок-близнючок - Леру і Мирославу. У 2018 році Олена зареєструвалася в Instagram під ніком alenuwka_longhair. На своїй сторінці, на яку підписані більше 25 тис осіб, вона вражає передплатників фотографіями довгих білявого волосся.

“Коли люди бачать довжину мого волосся, вони не можуть приховати свої захоплені погляди і емоції, це дуже приємно. Крім того, багато хто приходять і говорять, як це незвично і красиво в наші дні”, - зазначила українська Рапунцель в коментарі.

Альона визнає, що її незвичайне гідність приваблює десятки іноземців, які хочуть з нею зустрітися. Багато чоловіки захоплюються волоссям дівчини і її запрошують відвідати їхню країну . Втім, Кравченко каже, що часто не відповідає на повідомлення, щоб не давати порожню надію.

Любов до довгого волосся у Кравченка з дитинства. Ще мама розповіла їй, наскільки довга коса "прикрашає жінку". Іноді дівчина трохи підстригає кінці волосся, але зрізати всю довжину не хоче.

Тим не менш, Олена визнає, що коса створює в життя ряд незручностей. Так, вона періодично настає на власні пасма.

Втім, популярність дівчині явно до вподоби. В Instagram вона часто дивує передплатників незвичайними експериментами зі своєю зачіскою.

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