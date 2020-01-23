Вчора одесити спостерігали багряний захід сонця

У середу, 22 січня небо в Одесі заграло багряними, ніжно-рожевими і помаранчевими кольорами, прикрасивши пухнасті хмари, пише Politeka.net

Неймовірно красиве природне явище захопило городян. Вони вийшли на вулиці, щоб запам'ятати його.

Фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці розмістила одеситка Ірина Азарова.

«Грандіозний палаючий захід, 22 січня о 16:50-17:15», - підписала вона кадри.

А тим часом синоптики повідомили, що синоптики повідомили, що на Одесу і область насувається шторм, який принесе похолодання.

Згідно з прогнозом, штормовий вітер північно-східного напрямку в Одесі буде бушувати на протязі всього дня. Його пік припаде на обідній час. Швидкість поривів вітру досягне 24 метрів в секунду.

У місті прогнозується мінлива хмарність, без опадів, також очікується похолодання.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.

Тиск 764-766 мм Вологість: 43-60 %.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями невеликі опади.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями під час опадів видимість 2-4 км, ожеледиця.

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Деякі теплолюбні птахи залишилися зимувати в Одеській області.

Так, на території Нацпарку «Тузлівський лимани» були помічені перелітні птахи, які часто ще восени летять через одеський регіон в Африку.

У свою чергу екс-директор парку, еколог Іван Русев вважає, що це — наслідок кліматичних змін.

Gepostet von Irina Azarova am Mittwoch, 22. Januar 2020

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