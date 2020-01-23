Жителів Біляївського району Одеської області застукали за незаконною вирубкою дерев

Про знищення лісу повідомила прес-служба ГУНП області, пише Рoliteka.net

За розповідями правоохоронців, чотирьох чоловіків у віці від 30-ти до 40-ка років застукали на гарячому в лісосмузі біля села Кагарлик.

На той момент правопорушники вже встигли спиляти близько шести складометрів акації і граба і завантажити їх в причепи транспортних засобів, на яких приїхали.

Як з'ясувалося, чоловіки були місцевими жителями.

«Поліцейським вони пояснили, що на підставі наданого службою автомобільних доріг дозволу нібито розчищають придорожню смугу для безпечного проїзду, однак підтверджують достовірність сказаного документів не надали, —розповіли в поліції.

Повідомляється, що три автомобілі з причепами, бензопилу і дрова вилучені в якості речових доказів.

За даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

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