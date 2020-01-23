Власник згорілого "Токіо Стар" Вадим Чорний вирішив підкупити родичів загиблих під час пожежі в його готелі

Про це Обозревателю повідомила сестра загиблого Євгена Кобринського Ганна Ходаковська.

У бесіді вона розповіла, що адвокати Чорного зв'язалися з нею пропонували 50 тисяч гривень в обмін на відмову від позову, але жінка грошей не взяла.

"Якщо Чорний вважає себе невинним, тоді чому мені дзвонили його адвокати пропонували гроші, щоб я відмовилася від суду? Мені хотіли дати, як вони сказали, "допомогти від чистого серця", 50 тисяч гривень. А через дві години вони передзвонили і сказали, що дадуть гроші після того, як я заберу свою позовну заяву. Але, я, вибачте, не оцінюю смерть свого брата в 50 тисяч гривень. Ці гроші не важко заробити, а брата мені вже ніхто не поверне. Так що я не брала цю, так би мовити, допомогу, і не збираюся", – каже Ганна.

Також жінка стверджує, що Вадим Чорний намагався підкупити всіх родичів жертв, які подали позови про пожежу в "Токіо Стар".

"Наскільки мені відомо, Чорний пропонував гроші всім", – наголосила Ходаковська.

Однак хто саме з родичів погодився взяти гроші, а хто ні, жінці достовірно невідомо.

«Але висновки можна зробити за непрямими ознаками. Наприклад, у групі в соцмережах, яка була створена постраждалими для спілкування після трагедії, спочатку було 17 чоловік. Сьогодні в цій групі – шестеро учасників», - зауважила вона.

Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі сталася трагедія в готелі «Токіо Стар». В результаті пожежі дев'ять людей загинули, десять отримали травми.

Після резонансної пожежі в Одесі почалася масштабна операція.

У ході обшуків, які провели поліцейські , 18 серпня були затримані ще троє людей крім самого власника готелю, бізнесмена Вадима Чорного.

Обшуки провели на всіх об'єктах, що належать Вадима Чорного, в тому числі в готелі «Зірка».

Працівники горів готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини поширився до верхнього поверху.

З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненамеренный підпал.

Нагадаємо, у мережу злили страхітливі кадри з місця трагедії в Одесі

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