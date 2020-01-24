В Одесі мешканці багатоповерхівки просять закрити тріщину, яка з'явилася від вибуху газу

Відповідна скарга з'явилася на сайті «Єдиного центру звернення громадян», пише Рoliteka.net

За словами мешканців будинку, які проживають на вулиці Краснова, 9, у 2001 році на четвертому поверсі стався вибух газу.

Тоді в парадній пошкодили вікна, а по всіх поверхах пішла тріщина. Вже 19 років відремонтувати будинок і замінити вікна не можуть.

При цьому в скарзі немає інформації, обслуговує будинок ЖКС або ОСББ.

Вона з'явилася на сайті ввечері 23 січня. Поки на неї ніяк не відреагували.

Звернемо увагу, що цього ж дня схожа скарга з'явилася на сайті. Вона від мешканців будинку №40 на вулиці Балківській.

За їх словами, між 2 і 3 парадних багатоповерхівки з'явилася тріщина і будинок може розвалитися навпіл. На це звернення також поки ніхто не відреагував.

Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

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