В Одеській області відбулося масштабна подія з зерновозом

ДТП сталося на автодорозі Одеса-Рені в Ізмаїльському районі. Фотографії розмістили місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією, недалеко від повороту дороги до селища Суворове водій вантажівки КамАЗ з причепом, рухаючись в бік Ізмаїла, перевищив швидкість і не вписався в крутий поворот. Зерновоз перекинувся і вантаж висипався на дорогу.

Відзначається, що у результаті ДТП постраждав водій вантажівки, він отримав травми.

Звернемо увагу, що дана ділянка вважається аварійною. Однак водії часто ігнорують дорожні знаки, які попереджають про крутий поворот.

Ще одна фура з зерном перекинулася і розсипала вантаж по дорозі в Одеській області.

Аварія сталася на трасі Одеса-Київ, недалеко від повороту на село Троїцьке Любашівського району,

Варто відмітити, що водій большегруза в результаті ДТП не постраждав.

Також ми писали, під Одесою перекинулася вантажівка з причепом і засипала трасу насінням соняшника.

«У середу, 13 березня о 07:40 годин перекинувся автомобіль DAF з напівпричепом, який рухався з боку Одеси в бік села Візирка, по трасі М14», — йдеться в повідомленні.

За словами водія, під час руху причіп підкинуло, він відірвався від основної частини і перекинувся, внаслідок ДТП вантаж розсипався — насіння.

В патрульної відзначили, що в аварії ніхто не постраждав, пошкоджено тільки причіп.

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