В Одесі молодята зіграли весілля прямо в трамваї, який їздив по місту
Фотографіями гуляння поділилося місцеве видання «Думська».
Наречений і наречена - ветеран АТО Костянтин Іванов і блогер Вероніка Нальоту влаштували незвичайну весілля. Для цього вони спеціально орендували у вагон «Одесгорэлектротранса».
Гуляли прямо в трамвайному вагоні, який кілька годин їздив за різним міським маршрутам, від центру до околиць. При цьому гості танцювали і співали у вагоні.
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Розважав їх відомий в Одесі рок-музикант Стас Подлипский, який наживо виконував різні музичні твори.
Раніше ми писали, в Одесі поліцейський на очах у перехожих зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.
Це сталося біля головної ялинки міста на Думській площі.
Очевидці фіксували щасливий для майбутніх молодят момент на фото і відео.
Поліцейський став на одне коліно з кільцем, і дівчина відразу ж відповіла «Так». Крім того, нареченого приїхали підтримати його колеги.
Також ми писали, в Одесі забезпечений чоловік дав оголошення про пошуки дружини.
Так, днями, на одній з вулиць міста був помічений білборд з написом «Шукаю дружину».
В оголошенні чоловік вказав, що він заможний, адекватний, порядна, працює, має нерухомість та кілька автомобілів, а ось шкідливих звичок у нього немає. Крім того, автор стверджує, що у нього золоті руки, які ростуть з потрібного місця. Також чоловік похвалився що вміє готувати, а з інтелектом та ерудицією у нього повний порядок.
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