У пакеті було 200 тисяч

Комунальник з Одеської області знайшов пакет з величезною сумою грошей і відніс його в поліцію

Інцидент стався в місті Южному з працівником комунального підприємства "Муніципальна охорона". Незвичайну знахідку чоловік побачив біля житлового будинку на вулиці Хіміків. Про це пише інформаційний портал Уuzhny.info

Повідомляється, що пакет з грошима чоловік одразу відніс в поліцію, але там йому не повірили і навіть пригрозили адмінпротоколом за недоречний жарт.

Але гроші були справжніми. Один з інспекторів, розглянувши пакет уважніше, виявив на ньому назву банку і здав знайдені гроші в одне з його відділень.

Як виявилося, пакет, у якому знаходилися 200 тисяч гривень, випадково випав з инкасаторского автомобіля.

Ще одним чесним і свідомою людиною виявилася також мешканка Одеської області. Жінка на смітнику знайшла матрац з великою сумою грошей і передала їх у церкву.

Знахідку виявили в селі Шевченкове Кілійського району.Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Кілійської ВІДГ Павло Бойченко.

Він зазначив, що кошти передав на зберігання до виконкому Кілійської міської ради настоятель храму отець Василь.

«Зважаючи на те, що відразу кілька жителів села заявили про те, що засоби належать саме їм, але довести це ніхто з них не зміг, відповідно до вимог законодавства настоятель храму отець Василь передав кошти на зберігання. Протягом шести місяців кошти будуть зберігатися. Якщо за цей час не буде встановлено власника засобів, відповідно до вимог законодавства, право розпорядитися грошима нададуть людині, яка їх знайшов», — написав Бойченко.

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