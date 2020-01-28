Стояв на тротуарі і раптом...

В Одесі прямо на тротуарі під асфальт провалився автомобіль

НП сталася у вівторок, 28 січня на перехресті вулиці Інглезі і проспекту Небесної Сотні, пише Думская.

За інформацією очевидців, позашляховик був припаркований на тротуарі, і раптом його переднє ліве колесо опинилося в утворилася ямі.

Це не перший випадок в Одесі.

Раніше, автомобіль-цистерна провалився задніми колесами під асфальт в Аркадії і заблокував в'їзд.

НП сталося у понеділок ввечері на вулиці Каманіна, кут Аркадійського провулку.

За інформацією, тиждень тому тут почав провалюватися асфальт, але міські власті не поспішали звертати увагу на проблему.

Тим часом обурені жителі стали фотографуватися в ямі і постити у соцмережі фото. Після чого нарешті-то з'явилися робітники.

Вони розкопали все навколо, але тепер видно, що проблема набагато ширше. Порожнечі є і з іншого боку дороги.

Наголошується, що виїзд з Аркадії перекритий. Автомобілі, які заїхали на парковку, не можуть виїхати.

Також ми писали, на популярному одеському пляжі величезний вантажівка скотився зі схилу і впав у море.

По ловах очевидців, навантажений будматеріалами КамАЗ був припаркований на схилі, над пляжем. У якийсь момент вантажівка почала рухатися вниз по схилу і незабаром опинився на пірсі, а звідти вже влучив прямо в море.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав.

Крім того повідомлялося, в Одесі жінка-водій на автомобілі Toyota врізалася в стіну торгового центру.

Пригода сталася у вівторок, 22 січня на парковці елітного торгового центру, в районі площі 10-го Квітня.

Як пояснила винуватиця аварії прибули копам, вона переплутала педалі газу і гальма, втратила керування, в результаті чого було скоєно наїзд.

Наголошується, що в ДТП постраждала пасажирка іномарки.

Нагадаємо, переповнена маршрутка розбилася під Одесою, тіла всюди: деталі і кадри ДТП

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