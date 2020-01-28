Незабаром в Одесі автомобілісти не зможуть паркуватися на вулиці Пушкінській, а на Пантелеймонівській хочуть захистити трамвай від машин

Як пише Politeka.net, про це йшла мова в ході апаратної наради в одеській міськраді.

зокрема, директор департаменту транспорту Олександр Ілько розповів про плани впровадження виділених смуг для транспорту в Одесі.

Чиновник зазначив, що експеримент з виділеною смугою для тролейбусів і маршрутках на Рішельєвській показав себе успішно. Тим не менш, порушники постійно блокують смугу, з чим борються патрульні.

За минулий тиждень складено 56 протоколів, загальна сума штрафів 28 560 гривень. При цьому є тенденція до зменшення кількості порушень.

Крім того, практично готовий проект по виділеній смузі по дорозі на селище Котовського. Для його реалізації необхідно розширити дорогу і перенести близько десятка електроопор освітлення.

найближчим часом розпочнуться роботи.

Також обговорювався проект створення виділеної смуги на Пушкінській вулиці, проте чиновники прийшли до висновку, що там недоцільно робити таку смугу, так як весь транспорт весь час повертає наліво — на перехресті з Великої Арнаутської, на Жуковського і Грецької. Замість виділеної смуги дорогу розширять до 4 смуг, а вздовж узбіччя заборонять праковку. Правда, не скрізь, а тільки від Пантелеймонівської до Великої Арнаутської.

Чиновники вирішили окремо обговорити рішення проблеми з рухом трамваїв по вулиці Пантелемоновской навпроти Привозу.

Вони планують захистити рейки від іншого автотранспорту. Результати обговорення поки не відомі. Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що це ненормально, коли по Французькому бульвару трамвай маршруту №5 проїжджає за 10 хвилин, а біля Привозу варто годину. Він зажадав від чиновників вирішення проблеми.

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