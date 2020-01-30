В мережі показали, як виглядає квартира колекціонера павуків з Одеси Сергія Кудряшова

Як повідомляє видання Думська, в нього живе близько тисячі хижих членистоногих, багато з яких отруйні.

Як стало відомо, Сергій розводить павуків 10 років. Вся кімната колекціонера у звичайній хрущовці заставлена акваріумами і пластиковими контейнерами різних розмірів. У кожному з них – членистоноге. Всього у Сергія близько 70 видів восьминогих. В основному – птахоїди.

Колекціонер розповів, що в їжі павуки не особливо вибагливі: дорослих особин досить годувати кілька раз в місяць. Основний раціон — таргани, цвіркуни, личинки жуків.

Серед них немає смертельно небезпечних для людини, але в разі укусу можливий летальний результат, викликаний анафілактичним шоком. Тим не менш, зіпсувати самопочуття на кілька днів, а то і тижнів такі гіганти можуть.

"Потрібно дотримуватись заходів безпеки, контактувати з ними не прямо, а за допомогою предметів, паличок, щіточки, щипці. Не засовувати руки до них. За десять років у мене жодного укусу", – зазначив чоловік.

Як виявилося, павуки — це не єдині вихованці Кудряшова.

Крім них, у квартирі досить мирно уживаються один з іншому скорпіони, тропічні таргани, гекони, два пітона, удав, бородата агама (це така величезна ящірка), чотири коти, рибки і щури.

В коментарях багато користувачів мережі не оцінили захоплення одесита і поспівчували його сусідам.

«Не дай бог такого сусіда..», «Сатаніст! Кажись не можна отруйних тварюк тримати в домашніх умовах?», «Бідні сусіди, я ненавидів своїх, від них тараканчик прибіг… Піду вибачусь перед святими», «Погляд у молодої людини — одержимий. Такий собі професор Моріарті з дипломом професійного біолога.

Сусідам: кріпіться…Дуже хочу помилятися, але подібні витівки, як правило, мають сумний фінал.», «Це що за небезпечна гра, він живе серед людей, нехай у землянці в лісі їх розводить", "Бідні сусіди", "Фу фу фу, жахливо все", "Я б навіть поріг цієї квартири не переступила", – пишуть люди.

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