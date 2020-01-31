Молодий одесит організував банду, яка складається з підлітків, яка займалась викраденням автомобілів

Як пише Рoliteka.net, таку інформацію оприлюднила прес-служба Нацполиции в Одеській області.

За розповідями правоохоронців, в січні місяці в Суворовський відділ поліції звернувся власник автомобіля ВАЗ з заявою про угоні.

Потерпілий повідомив, що залишив машину на Десантному бульварі, а коли повернувся, її вже не було.

У ході слідства було встановлено, що до злочину причетні місцеві жителі 15, 17 і 23-х років.

Як зізналися зловмисники вони розбирали авто на запчастини і продавали їх.

Далі копи з'ясували, що старший з правопорушників причетний до ще двох аналогічних злочинів, зареєстрованим на території району в наприкінці грудня минулого року.

«Затриманим готуються повідомити про підозрі на ч. 2 ст. 289 КК (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що 23-річний затриманий розповів, що забирав лише ті машини, у яких виявлялися відкриті двері.

Раніше ми писали, в Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп.

Про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці.

За її словами, неприємний інцидент стався під час новорічних свят.

Виявивши пропажу номери, потерпіла зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

Під публікацією користувачі мережі включилися в бурхливу дискусію. Одні порадили потерпілої не в якому разі не скидати гроші, а замовити нові, інші – пошукати номерні знаки поблизу.

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