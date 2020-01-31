В Одесі автохама на позашляховику покарала не поліція, а «вищі сили»
В Одесі автохами продовжують плювати на ПДР і залишають свої транспортні засоби де хочуть і як завгодно. Однак водія позашляховика, який вирішив припаркуватися прямо на тротуарі чекало покарання «вищими силами». Відповідне відео опублікував «Центр-077», пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався 28 січня біля авторинку на Інглезі кут Комарова.
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На кадрах видно, як водій позашляховика припаркував свою машину на тротуарі, буквально в 20-30 метрах від парковки і в пару метрах від пішохідного переходу і пішов. Коли чоловік повернувся і знову сів за кермо, щоб залишити тротуар, пан випадок зіграв з ним злий жарт, а можливо, це була миттєва карма. Колесо позашляховика потрапила в глибоку грязьову яму і автомобіль застряг. Як би не намагався водій виїхати зі свого «паркування», яма його не відпускала.
Інцидент привернув увагу користувачів мережі, які зазначили, що так водієві і треба.
«Нарешті дійшло побажання "А що б ти провалився"!», «Все це класно. але де ж доблесна поліція? чому не штрафують?», «Так і треба , на кой чорт кататися на джипі по місту», «Ось адже в житті буває не знаеш де найдеш а де втратиш, це ж треба так провалитися на позашляховику прям покарання за порушення стоянки, а мужик що відгородив молодець явно не з комунальної служби, тим давно на таке по*ер, бо машина то таке а от якщо туди недай бог дитина впала могло все закінчитися плачевно!!!», «Невже карма існує?», - пишуть в мережі.
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