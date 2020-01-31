В Одесі автохама на позашляховику покарала не поліція, а «вищі сили»

В Одесі автохами продовжують плювати на ПДР і залишають свої транспортні засоби де хочуть і як завгодно. Однак водія позашляховика, який вирішив припаркуватися прямо на тротуарі чекало покарання «вищими силами». Відповідне відео опублікував «Центр-077», пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався 28 січня біля авторинку на Інглезі кут Комарова.

На кадрах видно, як водій позашляховика припаркував свою машину на тротуарі, буквально в 20-30 метрах від парковки і в пару метрах від пішохідного переходу і пішов. Коли чоловік повернувся і знову сів за кермо, щоб залишити тротуар, пан випадок зіграв з ним злий жарт, а можливо, це була миттєва карма. Колесо позашляховика потрапила в глибоку грязьову яму і автомобіль застряг. Як би не намагався водій виїхати зі свого «паркування», яма його не відпускала.

Інцидент привернув увагу користувачів мережі, які зазначили, що так водієві і треба.

«Нарешті дійшло побажання "А що б ти провалився"!», «Все це класно. але де ж доблесна поліція? чому не штрафують?», «Так і треба , на кой чорт кататися на джипі по місту», «Ось адже в житті буває не знаеш де найдеш а де втратиш, це ж треба так провалитися на позашляховику прям покарання за порушення стоянки, а мужик що відгородив молодець явно не з комунальної служби, тим давно на таке по*ер, бо машина то таке а от якщо туди недай бог дитина впала могло все закінчитися плачевно!!!», «Невже карма існує?», - пишуть в мережі.

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