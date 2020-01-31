У Преображенському парку Одеси почалася масова вирубка дерев заради паркування і дороги
Як пише Думська, незважаючи на те, що у "лісорубів" є всі необхідні дозволи від мерії, активісти організації «Зелений лист» вважають за потрібне зупинити роботи. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Мова йде про будівництво нового входу Одеського зоопарку, і парковка на 39 машин. Для цього потрібно вирубати 29 дерев (більшість здорових).
Кейт Міддлтон підігріла чутки про розлучення з принцом Вільямом: "Прийшла на зустріч без..."
Красуня з "Кварталу 95" блиснула красою без білизни: від фото вискакує серце
Новий Майдан розгорівся в Києві, тисячі розлючених українців йдуть на Кабмін: кадри бунту
Кароль "по-домашньому" показала, чим підкорила Балана: "Велика любов!"
Активісти побували в парку і зустрілися з представником компанії-підрядника. У процесі спілкування з'ясовувалися нові деталі будівництва. Виявляється, "проїзд для спецтранспорту", про якому раніше писала мерія, за суті буде представляти собою дорогу, що сполучає вулиці Мечникова і Водопровідну.
Активісти припустили, що незабаром там почнуть їздити всі бажаючі просто скоротити дорогу.
Також громадські активісти обурені, що частину зеленої зони відвели під парковку і дорогу з вирубкою дерев без громадських слухань:
Представник підрядника в свою чергу пообіцяв, що дерев буде вирубано менше, ніж зазначено в акті.
Також будівельники підтвердили, що дорога і парковка будуть відгороджені від парку парканом.
Активісти у свою чергу обговорюють можливість звернутися в суд з вимогою зупинити роботи.
Знищення зелених насаджень триває по всій Одеси і раніше ми повідомляли про те, що власники ресторану на пляжі почали спилювати дерева.
Мова йде про ресторанно-пляжному комплексі Mafia Rave Terrace, який розташований в Отраді,
Кілька днів тому на території, яку займає розважальний заклад, було обезголовлено 12 зелених насаджень.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи
Також Politeka писала, популярну набережну знівечили в Одесі, жителі в люті: "Варвари", кадри