У Преображенському парку Одеси почалася масова вирубка дерев заради паркування і дороги

Як пише Думська, незважаючи на те, що у "лісорубів" є всі необхідні дозволи від мерії, активісти організації «Зелений лист» вважають за потрібне зупинити роботи. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Мова йде про будівництво нового входу Одеського зоопарку, і парковка на 39 машин. Для цього потрібно вирубати 29 дерев (більшість здорових).

Активісти побували в парку і зустрілися з представником компанії-підрядника. У процесі спілкування з'ясовувалися нові деталі будівництва. Виявляється, "проїзд для спецтранспорту", про якому раніше писала мерія, за суті буде представляти собою дорогу, що сполучає вулиці Мечникова і Водопровідну.

Активісти припустили, що незабаром там почнуть їздити всі бажаючі просто скоротити дорогу.

Також громадські активісти обурені, що частину зеленої зони відвели під парковку і дорогу з вирубкою дерев без громадських слухань:

Представник підрядника в свою чергу пообіцяв, що дерев буде вирубано менше, ніж зазначено в акті.

Також будівельники підтвердили, що дорога і парковка будуть відгороджені від парку парканом.

Активісти у свою чергу обговорюють можливість звернутися в суд з вимогою зупинити роботи.

Знищення зелених насаджень триває по всій Одеси і раніше ми повідомляли про те, що власники ресторану на пляжі почали спилювати дерева.

Мова йде про ресторанно-пляжному комплексі Mafia Rave Terrace, який розташований в Отраді,

Кілька днів тому на території, яку займає розважальний заклад, було обезголовлено 12 зелених насаджень.

Варварская вырубка деревьев ради парковки в Преображенском парке. Одесситы, а вас спросили, хотите ли вы парковку и дорогу на могилах предков? Короткое резюме: у подрядчика есть документы на удаление 29 деревьев, но они постараются сократить их число. В тоже время, не встретив существенного сопротивления одесситов, управление капитального строительства продолжает реализацию данного проекта и планирует освоение 2795 метров квадратных территории парка которые превратятся в новую транзитную дорогу и парковку для стадиона. Хотя на территории самого зоопарка есть около 6000м2 пространства, но украсть у пассивных одесситов часть парка ведь гораздо проще. Фото-фиксация вырубки здоровых деревьев в Преображенском парке: https://www.facebook.com/groups/greenlist.group/permalink/2940418469352769/ Gepostet von Зелений лист, ГО am Donnerstag, 30. Januar 2020

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