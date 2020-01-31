В центрі Одессы посеред тротуару утворився величезний провал

Яма була помічена на вулиці Спиридоновскої біля зупинки громадського транспорту неподалік від покинутого кінотеатру «Одеса». Про це пише Пушкинська.

На оприлюднених фотографіях видно, як тротуарна плитка пішла під землю, швидше за все, її підмило недавніми проливними дощами.

При цьому глибина провалу становить приблизно півметра.

Наголошується, що аварійне місце ніхто не огородив сигнальними стрічками, тому одеситам варто бути обережніше, щоб не попасти в яму і травмуватися.

Раніше ми писали, після злив в одному з одеських будинків обвалився звід підвалу, який веде в катакомби.

Про це повідомив місцевий житель Семен Абрамович на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інцидент стався на вулиці Єврейській. Після сильної бурі, що розгулялася в Одесі обвалилася частина підвалу в будинку, яка веде в катакомби. В результаті утворилася величезна яма, яку місцеві жителі огородили, щоб уникнути подальших пригод.

Одесит стверджує, що будинок на Єврейській, 1 — пам'ятка архітектури і останній капітальний ремонт тут проводили в 1967 році.

«Зараз наш будинок, пам'ятник архітектури, залишається затиснутим з одного боку будівництвом нового житлового комплексу, а з іншого — величезною ямою, яка прагне поглинути триповерховий флігель, — написав Семен Абрамович.

Також ми повідомляли, автомобіль-цистерна провалився задніми колесами під асфальт в Аркадії і заблокував в'їзд відпочиваючим.

НП сталося у понеділок ввечері на вулиці Каманіна, кут Аркадійського провулку.

Тиждень тому тут почав провалюватися асфальт, але міські власті не поспішали звертати увагу на проблему.

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