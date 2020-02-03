В Одесі розгорівся не на жарт скандал з п'ятизірковим готелем «Каліфорнія», який відмовився приймати туристів з Китаю через коронавірус
Як передає Politeka.net, відповідна заява з'явилася на стійці реєстрації в готелі, повідомив на сторінках соцмереж одесит Борис Баркар.
"Приносимо свої вибачення, але проживання у готелі гостей з Китаю заборонено", – йдеться у оголошенні російською та англійською мовами.
За словами Баркара, по всій видимості, це пов'язано із загрозою поширення коронавіруса. Однак він вважає, що «таке оголошення виглядає як дискримінація".
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Варто відзначити, що готель «Каліфорнія» знаходиться в самому центрі Одеси на вулиці Єврейській.
Його побудував в 2012 році біля Головної синагоги Одеси громадянин США одеського походження Павло Шмуклер.
За інформацією місцевих
Раніше ми писали, чиновники з одеської мерії злякалися спалаху китайського коронавіруса та грипу, і вирішили убезпечити себе на роботі.
Зокрема, при в ході в мерію Одеси всім відвідувачам міряють температуру і видають захисні маски. Такі заходи безпеки проти грипу, а також китайського коронавіруса було прийнято 30 січня під час засідання виконкому міськради.
Маски і тепловізор надала Одеська обласна організація "Червоного хреста".
Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінова заява
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