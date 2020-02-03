В Одесі розгорівся не на жарт скандал з п'ятизірковим готелем «Каліфорнія», який відмовився приймати туристів з Китаю через коронавірус

Як передає Politeka.net, відповідна заява з'явилася на стійці реєстрації в готелі, повідомив на сторінках соцмереж одесит Борис Баркар.

"Приносимо свої вибачення, але проживання у готелі гостей з Китаю заборонено", – йдеться у оголошенні російською та англійською мовами.

За словами Баркара, по всій видимості, це пов'язано із загрозою поширення коронавіруса. Однак він вважає, що «таке оголошення виглядає як дискримінація".

Варто відзначити, що готель «Каліфорнія» знаходиться в самому центрі Одеси на вулиці Єврейській.

Його побудував в 2012 році біля Головної синагоги Одеси громадянин США одеського походження Павло Шмуклер.

За інформацією місцевих ЗМІ , Шмуклер придбав погану славу в Одесі у зв'язку з будівництвом мансарди на даху будинку Потоцького - пам'ятки архітектури національного значення на Приморському бульварі. Крім того, він надбудував двоповерхову мансарду на будівлі палацу Камо і зробив додаткові чотири входи в приміщення. А в даний час він зводить висотку біля Успенського собору, яка залишить без сонячного освітлення школу №90.

Раніше ми писали, чиновники з одеської мерії злякалися спалаху китайського коронавіруса та грипу, і вирішили убезпечити себе на роботі.

Зокрема, при в ході в мерію Одеси всім відвідувачам міряють температуру і видають захисні маски. Такі заходи безпеки проти грипу, а також китайського коронавіруса було прийнято 30 січня під час засідання виконкому міськради.

Маски і тепловізор надала Одеська обласна організація "Червоного хреста".

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