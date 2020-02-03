В одному з сіл на Одещині відмовилися демонтувати комуністичну символіку

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Декомунізація, Україна», пише Politeka.net

Мова йде про постамент з серпом і молотом, який знаходиться на в'їзді в село Вишневе Татарбунарського району.

Як розповів громадський діяч, він направив в райдержадміністрацію звернення з проханням про демонтаж радянської символіки відповідно до закону про деккомунизации. І ось який цікавий відповідь йому прийшов.

"Голова сільської ради відзначає, що у Вишневому проживають люди, які пов'язані з сільським господарством і в домашніх умовах часто користуються серпом і молотом, і вдало володіють цими предметами, ставляться з гордістю до цього", - було написано в листі.

Крім того, у відповіді зазначається, що до встановлення постаменту доклав руку місцевий художник і майстер на знак відновлення країни після голодомору і Другої світової війни.

А також у листі написали, що в селі проживають переважно літні люди, які з повагою ставляться до історичної пам'яті села, а в завершенні зауважили, що нібито постамент знаходиться за межами села, бо відповідальність демонтажу лежить не на сільраді.

Раніше ми писали, під Одесою відзначилася місцева чиновниця-любителька «руського миру», яка стала посміховиськом в мережі після безглуздої вечірки.

зокрема, у Фонтанці голова сільради Наталія Мішина влаштувала імператорська карнавальна хода, а сама вбралася в костюм російської імператриці.

Нагадаємо, любителя Росії наздогнала розплата на Одещині: "займався вербуванням і не тільки"

Як повідомляла Politeka, інтернет -агітатор спійманий на гарячому в Одесі: «чекає кожного»

Також Politeka писала, що фанат "руського миру" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри