В мережі набирає популярності публікація корінного одесита про українську мову

Корінний одесит Олексій Ляшенко-Білецький на своїй сторінці у Фейсбуці закликав всіх жителів Одеси розмовляти українською мовою, пише Рoliteka.net

«В Одесі, коли мене, одесита мінімум в четвертому поколінні, намагаються принизити української, я дуже дохідливо пояснюю, що тамбовський діалект не є ознакою одесита», - пише він.

Зробивши невеликий екскурс в історію, чоловік переконаний, що російська мова Одесі нав'язали приїжджі з Росії, а самі жителі дозволили їм знищити культурну і мовну спадщину з-за недостатньої самоповаги.

«Автентичний колоритний "одеський мова", суміш української, ідиш, іврит та інших мов, майже втрачено. Саме завдяки тотальній русифікації, і ... недостатньої самоповаги одеситів», - продовжує він.

Справжньою "одеською мовою", написані книги Бабеля і Катаєва, однак така мова, на думку автора, назавжди відійшла у минуле, Олексій приводить в приклад багато назви передмість і околиць Одеси, які пішли від козацьких слів.

"Пересип, Бугаївка, Чубаевка, Куяльницьке хутора, Усатово, Нерубайське, Водяна балка, Крива балка, Бурлачья балка - це всі УКРАЇНСЬКІ КОЗАЦЬКІ назви УКРАЇНСЬКИХ історичних районів Одеси та її передмість. Які існували за століття до німецької з*чки Катерини II", – пише Олексій Ляшенко-Білецький.

Пізніше, за словами автора, почалася русифікація і планомірне заселення Одеського регіону "гостями" з далеких російських губерній. Тому сучасним одеситам, за словами автора, слід перестати розмовляти на колоніальному діалекті.

"Українці-Одесити, вистачить розмовляти колоніальним діалектом! Не принижуйте свою гідність. Російська є рідною для росіян, а для вас це ганебний смішний ПРОВІНЦІАЛІЗМ", – закликає авто, додаючи, що бажає ростити дітей в україномовній Одесі.

Його публікація за 2 дні набрала майже 9 тисяч лайків, величезна кількість коментарів і репостов.

Ось як коментують українці його пост.

«Я думала в Одесі таких людей вже не залишилося. Велике спасибі за вашу позицію»,

«Як приємно читати такі пости розумних, освічених, самодостатніх людей, які знають свою цінність і усвідомлюють цінність інших. Спасибі»,

«А що, все правильно. Одеса наша родзинка, свій стиль, свою мову, свої неперевершені жарти. Не віддавайте своїх предків»,

"Слава одеським патріотам!", "Якщо буде мова, буде Україна",

«Повагу і шану справжнім УКРАЇНСЬКИЙ Одеситам»,

«Дякую дуже приємно, я теж одеситка, намагаюся розмовляти українською, стільки гидот наслухалася в свою сторону за Українську мову навіть з матами це дуже боляче, але є в Одесі люди які радіють української мови, намагаються розмовляти українською, висловлюють подяку за Українську мову і це дуже приємно, велику повагу і вдячність цим людям !!! А як інакше це наша країна Україна !!!»

"В Одесі є багато нормальних проукраїнськи налаштованих людей, які розмовляють російською, але визнають українську як державну. Пам'ятаємо про це, поважаємо їх", - підтримали авто українці.

Але знайшли і такі, хто не погодився з автором.

"Ти щось переплутав, Одесу, Миколаїв, Херсон заснувала Катерина. І потім ці землі віддали Україні. А раніше тут була турецька земля аж до південного Бугу",- написав один з жителів Одеси.

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