Меру Одеси Геннадію Труханову не сподобалося, що любитель маршала Жукова депутат від «Оппоблока» Богдан Гіганов розфарбував свій офіс у кольори українського прапора

Як повідомляють місцеві ЗМІ , Труханов попросив Гіганова перефарбувати свою приймальню, яка розташована на вулиці Пироговській, 19. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Воно, звичайно, непогано виглядає в державних кольорах, але все-таки давайте не виділятися», — заявив Труханов у ході сесії міськради.

Міський голова зазначив, що будинок №19 на Пироговській є пам'яткою архітектури, і його фасад потрібно привести у відповідність з паспортом.

Перефарбувати свою приймальню у кольори прапора України депутат від «Оппоблока» зважився після эпопеї з захистом і демонтажем барельєфа маршалу Жукову.

Тоді активісти патріотичний організацій розфарбували приймальню графіті. І щоб уберегти від подальших нападів Богдан Гіганов перефарбував її в кольори українського прапора.

Раніше ми писали, в Одесі активісти і студенти демонтували останній барельєф одіозному радянському маршалу Георгію Жукову на будівлі місцевого вузу.

Він висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельського, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.

Наголошується, що патріотичні організації вже п'ять років домагалися демонтажу барельєфа у відповідності з законом про декомунізацію, однак у вузі повідомили, що меморіальна дошка Жукову не знаходиться на балансі університету.

Тому активісти і студенти цього вузу вирішили взяти справу в свої руки і самостійно провести демонтаж барельєфа, однак їм навіть намагалися перешкодити проросійські громадяни під керівництвом депутата облради Богдана Гиганова. Уточнюється, що бійки справа не дійшла. В результаті барельєф вивезли на машині в невідомому напрямку.

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