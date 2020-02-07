У приватному секторі Одеси заради нового будівництва почали знищувати дерева
Про це повідомляє інформаційний портал
У п'ятницю, 7 лютого, одесити вийшли на мітинг проти незаконного будівництва на вулиці Тульській. Терпіння людей закінчилося, коли вони виявили кілька спиляних дерев біля будмайданчика.
«Вирубали дерева вчора. Сьогодні тривають сутички з забудовниками, вже були бійки. Тут купа "титушек" і поліції. Ми вийшли розбиратися, – каже обурений одесит по імені Олександр.
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Місцеві жителі звернули уваги, що дерева позначили цифрами і вони впевнені, що їх скоро зріжуть.
Тим часом, представник забудовника стверджує, що у фірми є всі дозвільні документи для виконання будівельних робіт на цій ділянці, також є узгоджена з поліцією схема організації проїзду і схема благоустрою території.
Про людей з травматичною зброєю, які, за словами місцевих жителів, прибули до будмайданчика, йому нічого невідомо.
«Вранці були будівельники, потім вийшли місцеві жителі, які перешкоджали заїзду техніки і продовжують перешкоджати. Я приїхав сюди, показав всі документи, але це не вплинуло, тому довелося викликати поліцію. Ми написали заяву в поліцію, але люди заява поки що не подавали, – розповів представник забудовника.
Раніше ми повідомляли, у курортному селищі Затока жителі мітингували проти свавілля місцевої влади, які дерибанять землю і віддають узбережжі під забудову.
Півсотні розгніваних людей зібралися на акцію протесту біля будівлі селищної ради. Мешканці обурені тим, що представники місцевої влади безкарно провертають схеми по захопленню земельних ділянок підприємців, а узбережжя віддають під забудову.
«Виступаємо проти проведення таємних сесій, щоб вони землю не привласнювали собі. Хочемо, щоб рішення викладав на своєму сайті, щоб все було чесно і прозоро», — розповіла протестує.
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