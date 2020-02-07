В будівлі «нової мерії» в Одесі був знайдений пакет, набитий грошима

Про інцидент повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в поліції.

За даними видання, пакет з великою сумою гривнях виявили в службовому туалеті будівлі «нової мерії» на вулиці Косовської.

Муніципальні працівники викликали поліцію, яка розкрила  пакет і перерахувала вміст. Там виявилися банкноти по 200 і 500, всього  28500 гривень.

мигалки, полиция

Пізніше виявилася господиня грошей, нею виявилася  працівниця комунального закладу «Одесреклама».

На жаль, ім'я та прізвище власниці грошей не повідомляється, проте відомо, що поліцейські повернули їй пакет і поїхали.

Раніше ми вже писали про те, що комунальник з Одеської області знайшов пакет з величезною сумою грошей і відніс його в поліцію.

Інцидент стався в місті Южному з працівником комунального підприємства "Муніципальна охорона". Незвичайну знахідку чоловік побачив біля житлового будинку на вулиці Хіміків.

Пакет з грошима чоловік одразу відніс в поліцію, але там йому не повірили і навіть пригрозили адмінпротоколом за недоречний жарт.

Але гроші були справжніми. Один з інспекторів, розглянувши пакет уважніше, виявив на ньому назву банку і здав знайдені гроші в одне з його відділень.

Як виявилося, пакет, у якому знаходилися 200 тисяч гривень, випадково випав з инкасаторского автомобіля.

Ще одним чесним і свідомою людиною виявилася також мешканка Одеської області. Жінка на смітнику знайшла матрац з великою сумою грошей і передала їх у церкву.

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