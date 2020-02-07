В будівлі «нової мерії» в Одесі був знайдений пакет, набитий грошима

Про інцидент повідомляє місцеве видання « Думська » з посиланням на джерела в поліції.

За даними видання, пакет з великою сумою гривнях виявили в службовому туалеті будівлі «нової мерії» на вулиці Косовської.

Муніципальні працівники викликали поліцію, яка розкрила пакет і перерахувала вміст. Там виявилися банкноти по 200 і 500, всього 28500 гривень.

Пізніше виявилася господиня грошей, нею виявилася працівниця комунального закладу «Одесреклама».

На жаль, ім'я та прізвище власниці грошей не повідомляється, проте відомо, що поліцейські повернули їй пакет і поїхали.

Раніше ми вже писали про те, що комунальник з Одеської області знайшов пакет з величезною сумою грошей і відніс його в поліцію.

Інцидент стався в місті Южному з працівником комунального підприємства "Муніципальна охорона". Незвичайну знахідку чоловік побачив біля житлового будинку на вулиці Хіміків.

Пакет з грошима чоловік одразу відніс в поліцію, але там йому не повірили і навіть пригрозили адмінпротоколом за недоречний жарт.

Але гроші були справжніми. Один з інспекторів, розглянувши пакет уважніше, виявив на ньому назву банку і здав знайдені гроші в одне з його відділень.

Як виявилося, пакет, у якому знаходилися 200 тисяч гривень, випадково випав з инкасаторского автомобіля.

Ще одним чесним і свідомою людиною виявилася також мешканка Одеської області. Жінка на смітнику знайшла матрац з великою сумою грошей і передала їх у церкву.

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