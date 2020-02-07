В Одеській області чиновники в змові з банкіром довгий час привласнювали бюджетні гроші, які призначалися для допомоги 190 дітям

Як передає Politeka.net про злочинну схему повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з версією слідства, чиновники Біляївського району Одеської області протягом двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат та допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза установ охорони здоров'я. Таким підлим чином було присвоєно 7 мільйонів гривень.

По всій видимості організатор групи залучила до злочинної схеми керівника одного з відділів Управління соцзахисту населення Біляївської районної держадміністрації, а також керівника територіального відділення банку.

Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Раніше ми писали, в Одеській області чиновник і директор привласнили та розтратили бюджетні гроші, які були виділені на ремонт дитячого садка.Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

У відомстві повідомили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти однієї з райдержадміністрацій області та директора підрядної організації, яких звинувачують у розтраті і привласненні грошей.

При цьому зазначили, що кошти були виділені на капітальний ремонт дитячого садка.

«Згідно з планом, після ремонту діти району мали отримати місце для облаштування будинку дитячої творчості. Кошти на реалізацію планів чиновник з спільником присвоїли, при цьому капремонт не був виконаний, а акти прийому виконаних робіт складені і підписані», - повідомили в прокуратурі і додали, що на підставі цих документів підряднику заплатили 500 тисяч гривень.

Для повернення даної суми прокурори подали цивільний позов і наклали арешт на майно обвинувачених. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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