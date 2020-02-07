В Одесі незграбний вантажівка збила світлофор та поїхав

Кадри події в мережі розповсюдила комунальна служба відеоспостереження «Центр 077», пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався на перехресті вул. Богдана Хмельницького і М'ясоєдовська.

На кадрах видно, як автомобіль експрес-доставки перебудовувався в крайню праву смугу, об'їжджаючи ЗІЛ, і зачепив світлофор, який висів занадто низько.

"Міцна впевненість у своїх здібностях не дозволила водієві правильно оцінити габарити авто, при впихивании "невпихуемой" будки в вузьке дорожній простір. За іронією долі, постраждав саме зелений ліхтар світлофора. Той самий, що відкривав шоферові шлях до проїзду перехрестя", – відзначили комунальники.

Користувачі мережі миттєво почали обговорювати курйозне відео.

«Світлофори і дорожні знаки, повинні бути встановлені безпечно для всіх учасників дорожнього руху»,

«Але і з іншого боку, навіщо так близько ставити світлофор, рано чи пізно це могло статися»

«Світлофор, звичайно повісили не в тему. Але це не означає, що водиле не треба дивитися куди їдеш - габарити і все таке. Тут вина навпіл», - пишуть люди.

Раніше ми писали, В Одесі автохама на позашляховику покарала не поліція, а «вищі сили».

Інцидент стався 28 січня біля авторинку на Інглезі кут Комарова.

Водій позашляховика припаркував свою машину на тротуарі, буквально в 20-30 метрах від парковки і в пару метрах від пішохідного переходу і пішов. Коли чоловік повернувся і знову сів за кермо, щоб залишити тротуар, пан випадок зіграв з ним злий жарт, а можливо, це була миттєва карма. Колесо позашляховика потрапила в глибоку грязьову яму і автомобіль застряг. Як би не намагався водій виїхати зі своєю «паркування», яма його не відпускала.

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