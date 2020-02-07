У мережі з'явилося відео, на якому патрульні ганялися за грабіжником по вулицях у центрі Одеси

Запис погоні оприлюднила прес-служба патрульної поліції Одеської області (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами правоохоронців, молодик підійшов до перехожого, наніс йому удар, а потім вирвав сумку з речами і втік.

Інцидент стався біля проїздила по Олександрівському проспекту патрульної машини. не гаючи часу патрульні вискочили з автомобіля і погналися за хлопцем. Вони показали гарну фізичну підготовку і незабаром наздогнали втікача.26-річний грабіжник чинив опір копам, почав їх штовхати і намагався втекти, але був затриманий.

Наголошується, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин події.

Раніше ми писали, під Одесою поліція ловила бандитів, які їхали на авто Mercedes без номерних знаків.

«Вдень копи отримали інформацію від колег з Роздільнянського ОП про низку кримінальних злочинів, скоєних чоловіками, які їдуть в авто Mercedes без номерних знаків.», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що патрульні заблокували дорогу біля пункту «Два стовпи» шляхом створення штучного затору.

Другий екіпаж попрямував у бік авто. Неподалік інспектори зупинили "Мерседес", відзначили в патрульної.

Розшукувані злочинці були затримані. На місці працювали слідчі.

Також ми писали, в Одесі співробітники поліції ганялися за табуном коней.Як розповіли поліцейські, під час патрулювання вони помітили чотирьох коней без нагляду, які рухалися по проїжджій частині.

Патрульні почали пошуки власника.

Через деякий час знайшлася їх господиня і скакуни повернулися додому.

Одеситка пояснила, що тварини були прив'язані, але якимось чином змогли покинути двір.

Патрульні затримали ймовірного грабіжника Вчора, під час патрулювання Приморського району, на очах у патрульних поліцейських відбулось нахабне правопорушення: чоловік вдарив перехожого, вирвав у нього сумку з речами та почав тікати. Силами двох екіпажів патрульної поліції, чоловіка вдалося наздогнати за лічені хвилини. 26-річний порушник чинив опір, штовхав інспекторів та намагався втекти, але уникнути затримання у нього не вийшло. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин події. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Donnerstag, 6. Februar 2020

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