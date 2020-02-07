В Одеській області розлючена мати кинула 3-х місячну дитиниу на землю

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби регіонального ГУНП (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався на вулиці Подільська в селі Нестоита, що на Одещині.



За словами місцевих поліцейських, гучної сварки між подружжям в поліцію повідомили випадкові перехожі. Як виявилося, причиною конфлікту стала ревнощі чоловіка і його обурення тим, що дружина вживала алкоголь в компанії іншого чоловіка.

Всього в сім'ї троє дітей у віці від 3 місяців до 4 років, вони знаходяться на обліку в соцслужбі. У той день жінка сказала чоловікові, що їде з немовлям в райцентр, в орган соціального захисту. Не дочекавшись дружини, чоловік взяв двох інших дітей і поїхав її шукати. Жінку він застав за розпиванням спиртних напоїв в будинку її випадкового знайомого.

Лаючись на очах у дітей, подружжя вийшли на вулицю, де глава сімейства продовжив смикати жінку, а та, розлючена, кинула загорнутого в ковдру немовляти на землю.

За викликом прибули поліцейські і представники служби у справах дітей.

Напівроздягнених, голодних і з ознаками захворювання дітей доставили в медичний заклад. Оглянувши малюка, лікарі діагностували у старших ГРЗ, а у самого маленького – гематому м'яких тканин обличчя, – розповіли в поліції.

Після того, як жінка продовжила бешкетувати в лікарні, її госпіталізували в психоневрологічне відділення. На сімейну пару поліцейські склали п'ять адмінпротоколів.

"Це вже не перший конфлікт у цій родині. На жаль, найбільше від такої поведінки дорослих страждають діти", - повідомили в поліції.

Поліцейські звернулися до райдержадміністрації з листом про залучення всіх суб'єктів соціальної роботи з сім'ями і дітьми для вирішення подальшої долі цієї сім'ї.

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