В Одеській області розлючена мати кинула 3-х місячну дитиниу на землю
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби регіонального ГУНП (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався на вулиці Подільська в селі Нестоита, що на Одещині.
За словами місцевих поліцейських, гучної сварки між подружжям в поліцію повідомили випадкові перехожі. Як виявилося, причиною конфлікту стала ревнощі чоловіка і його обурення тим, що дружина вживала алкоголь в компанії іншого чоловіка.
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Всього в сім'ї троє дітей у віці від 3 місяців до 4 років, вони знаходяться на обліку в соцслужбі. У той день жінка сказала чоловікові, що їде з немовлям в райцентр, в орган соціального захисту. Не дочекавшись дружини, чоловік взяв двох інших дітей і поїхав її шукати. Жінку він застав за розпиванням спиртних напоїв в будинку її випадкового знайомого.
Лаючись на очах у дітей, подружжя вийшли на вулицю, де глава сімейства продовжив смикати жінку, а та, розлючена, кинула загорнутого в ковдру немовляти на землю.
За викликом прибули поліцейські і представники служби у справах дітей.
Напівроздягнених, голодних і з ознаками захворювання дітей доставили в медичний заклад. Оглянувши малюка, лікарі діагностували у старших ГРЗ, а у самого маленького – гематому м'яких тканин обличчя, – розповіли в поліції.
Після того, як жінка продовжила бешкетувати в лікарні, її госпіталізували в психоневрологічне відділення. На сімейну пару поліцейські склали п'ять адмінпротоколів.
"Це вже не перший конфлікт у цій родині. На жаль, найбільше від такої поведінки дорослих страждають діти", - повідомили в поліції.
Поліцейські звернулися до райдержадміністрації з листом про залучення всіх суб'єктів соціальної роботи з сім'ями і дітьми для вирішення подальшої долі цієї сім'ї.
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