Поруч у цей момент нікого не виявилося

В Одесі жінка з дитиною провалилася в 3-метрову яму прямо на тротуарі

Про це постраждала Наталія Діордиєва сама розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Рoliteka.net. Крім того, одеситка розмістила фото і відео аварійного місця і застерегла інших жителів від падіння (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

За її словами, подія сталася вдень на розі Люстдорфської дороги та вулиці Олександра Невського в районі ТЦ "Вузівський".

Наталя йшла з коляскою по тротуару і вперлася у величезну калюжу. Намагаючись обійти її, дівчина провалилася, застрягши на трубі.

"Біля в'їзду в Toyota центр, я намагалася проїхати з коляскою і маленькою дитиною. Зрозумівши, що тут мені не проїхати з-за великої калюжі, намагаючись розвернути коляску, по зледенілій дорозі, трохи позадкувала і впала в яму", – розповіла одеситка.

Потерпіла уточнила, що поруч у той момент нікого не виявилося, і їй довелося вибиратися з ями самої.

"Коли я побачила, куди я впала, змусило мене забути і про ушиб і перепачканной одязі. Яма три метри глибиною, ширина, в яку і великий чоловік пройде без праці, внизу потік води," – написала Наталя.

Одеситка звертає увагу на те, що ямою ніхто з відповідальних не зайнявся і на наступний день.

«Охоронці розташованого поруч автоцентру огородили провал сигнальною стрічкою і повідомили, що викликали аварійну службу, яка так і не приїхала», - додала дівчина в ув'язненні.

В коментарях під постом одесити відзначили, що подібне на цій ділянці трапляється не вперше. Вони розповіли, що кілька років тому тут провалився автомобіль.

«Який жах!!! Це не тільки в одному місці,а по всьому місту повно таких ям!!! Крадуть люки,а владі байдуже!! Ці люки хто ж приймає ,як металобрухт? А покарати тих,хто приносить????», «Боже, який жах, страшно подумати, яке б було горе», «По цій магістралі не вперше таке. Пару років тому авто провалилося», «Треба уточнити кому належить ця яма і повідомити на горячою лінію», - пишуть у соцмережах.

Gepostet von Nataliya Diordieva am Donnerstag, 6. Februar 2020

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