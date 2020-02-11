В Одесі обвалилася стіна скандальної висотки, яка будується на набережній Ланжерона

Мова йде про обвалення стіни будівлі, яке розташоване поруч з готелем «M1 Club Hotel». Відповідне відео опублікувало місцеве видання «Маяк». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як будівельні газобетонні блоки впали вниз, засипавши дитячий майданчик і територію прилеглу до готелю М-1. Робітники почали розгрібати завали.

Поки не ясно, що стало причиною обвалення стіни - конструктивні прорахунки, штормовий вітер або необережність робітників. Проте вже очевидно, що корпус зводиться з порушеннями: об'єкт розташований впритул до діючого готелю — це небезпечно і абсолютно неприпустимо.

За попередньою інформацією, забудовником є компанія, що має відношення до власника дельфінарію Андрію Кисловському. Він в свою чергу звинувачує в пригоді штормовий вітер.



Про постраждалих інформації немає. У відповідних відомствах подію поки не коментують.

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Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, в Одесі на вулиці Кострова шквальний вітер став причиною падіння дерева на приватний житловий будинок і гараж. В результаті були заблоковані вхідні двері до житлового будинку. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з даху будинку.

Ще одне дерево впало прямо на проїжджу частину у дворі будинку 84/10 по вулиці Кримської. В результаті чого автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати і медикам довелося йти до хворого пішки.

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