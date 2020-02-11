В Одесі вишка комунальних служб провалилася під землю

Інцидент трапився днями в районі Слобідки, біля трамвайної зупинки Гордієнко. Про це спочатку повідомили місцеві жителі в соціальних мережах, пише Politeka.net

Так за словами очевидців, на трамвайних рейках, частина асфальту провалилися в катакомби.

«По інформації, впала в катакомби вишка Одесміськелектротрансу, при проведенні ремонтних робіт контактної мережі. Трамвайні маршрути № 12,15 ходять до дитячої лікарні», - написала одеситка.

Пізніше комунальники прояснили ситуацію.

За їх словами причиною провалу стала вода, яка підмила грунт, що і призвело до обвалення. Катакомби тут ні причому.

Ще про один випадок ми повідомляли раніше.

В Одесі жінка з дитиною провалилася в 3-метрову яму прямо на тротуарі. Це сталося вдень на розі Люстдорфської дороги та вулиці Олександра Невського в районі ТЦ "Вузівський".

Наталя йшла з коляскою по тротуару і вперлася у величезну калюжу. Намагаючись обійти її, дівчина провалилася, застрягши на трубі.

"Біля в'їзду в Toyota центр, я намагалася проїхати з коляскою і маленькою дитиною. Зрозумівши, що тут мені не проїхати з-за великої калюжі, намагаючись розвернути коляску, по зледенілій дорозі, трохи позадкувала і впала в яму", – розповіла одеситка.

Потерпіла уточнила, що поруч у той момент нікого не виявилося, і їй довелося вибиратися з ями самої.

"Коли я побачила, куди я впала, змусило мене забути і про ушиб і перепачканной одязі. Яма три метри глибиною, ширина, в яку і великий чоловік пройде без праці, внизу потік води," – написала Наталя.

Одеситка звертає увагу на те, що ямою ніхто з відповідальних не зайнявся і на наступний день.

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