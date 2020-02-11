Напередодні курортного сезону в Одесі збираються боротися з вуличними музикантами і незаконними атракціонами

Як пише інформаційний портал « Думська », таке рішення озвучили в одеській мерії.

Зокрема, керівник департаменту культури і туризму Тетяна Маркова вважає, що їх наявність у центрі Одеси є великою проблемою і попросила керівництво міста перейматися захистом вулиць від таких підприємців.

«Ми зараз будемо входити в високий туристичний сезон… Вуличні музиканти і незрозумілі атракціони дуже псують наш імідж. Ми б хотіли, відповідно до європейської практики, зробити рішення виконавчої влади або сесії, наш місто має захистити себе від таких так званих підприємців», - запевнила чиновниця.

Звернемо увагу, що багатьом жителям Одеси і гостям міста подобається жива музика на Приморському бульварі і Дерибасівській.

Раніше ми писали, жителі Одеси і туристи ризикують провести курортний сезон з затонулим танкером Delfi, який знаходиться в районі пляжу Дельфін.

Справа в тому, що евакуація судна при сприятливих умовах займе не менше 100 днів і зажадає 20-25 мільйонів гривень.

Власник судна за законом зобов'язаний усунути його своїми силами і повинен надати план робіт до 28 січня, однак він поки не виявляв інтересу.

«Після закінчення терміну цим повинна зайнятися адміністрація морських портів, проте на все про все їм потрібні 20-25 мільйонів гривень та 100 днів. Тобто, навіть якщо роботи почнуться на початку березня, ми застанемо їх протягом всього курортного сезону, що дуже погано», — заявив віце-мер Олесь Янчук.

Але судячи з усього, цього не відбудеться, і роботи змушена буде взяти на себе Адміністрація морських портів.

Варто відзначити, що затонулий танкер буде залучати екстремалів та туристів, а з потеплінням це може становити небезпеку для їх життя і здоров'я.

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