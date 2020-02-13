В Одесі розперезалися гопники, які на очах у перехожих віджимають транспорт у велосипедистів

Про один такий випадок, який стався днями серед білого дня, розповіли в патрульній поліції, передає  Рoliteka.net

Наголошується, що для затримання бандитів копам довелося зупинити тролейбус з пасажирами.

В поліцію подзвонив потерпілий, який повідомив, що на одній з вулиць Київської районі міста троє кремезних молодиків, скинули його з велосипеда і вкрали у нього «залізного коня».

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Екіпаж прибув на напрочуд швидко, так як знаходився  неподалік.

Незабаром, на зупинці громадського транспорту, патрульні виявили трьох осіб, на яких вказав заявник. Злочинці помітили інспекторів і швидко забігли в салон тролейбуса, тримаючи велосипед.

Однак далеко виїхати їм не вдалося, так як поліцейські  зупинили тролейбус і затримали грабіжників.

На місце викликали слідчих. Як стало відомо, всі троє затриманих виявилися раніше судимі.

Одеса славиться не тільки красою, пляжами і гостинністю, але і розгулом злочинності. Так, в мережі з'явилося відео, на якому патрульні ганялися за грабіжником по вулицях у центрі Одеси.

За словами правоохоронців, молодик підійшов до перехожого, наніс йому удар, а потім вирвав сумку з речами і втік.

Інцидент стався біля проїздила по Олександрівському проспекту патрульної машини. Не гаючи часу патрульні вискочили з автомобіля і погналися за хлопцем. Вони показали гарну фізичну підготовку і незабаром наздогнали втікача.26-річний грабіжник чинив опір копам, почав їх штовхати і намагався втекти, але був затриманий.

Наголошується, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин події.

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