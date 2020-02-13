Користувачі в соцмережах активно обговорюють тему мовного конфлікту в Одесі

Дискусию на сторінках соцмереж ініціював одеський блогер Денис Кравчук. Він записав невелике відео, в якому поміркував на тему мови в Одесі, пише Politeka.net

Блогер закликав не ділити людей за мовним принципом, але поважати всіх, незалежно від мови і поглядів на історію.

Відео розміщено в Facebook-спільноті "Справжній одесит!" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Дикунами ми стали завдяки саме вам (активістам-патріотам). Кому ми там нахрен потрібні в цій Європі, якщо ми тут бігаємо з прапорами і говоримо, якою мовою нам спілкуватися, працювати, жити і так далі, коли в інших європейських країнах 2-3 мови державних – це, в принципі, нормально", – переконаний Денис.

Блогер називає "бандерасами" тих, хто, за його словами, приїхав до Одеси з інших міст і "за копійки пішли зносити пам'ятники" і меморіальні таблички.

"З приводу Жукова, що ви мені вічно пишете все, ти совок і так далі...Боже, та йому ж ніхто не ходив, не поклонявся. Ну, висить собі як історія, і всі, як якась пам'ять, і пам'ять не важливо погана чи хороша. Я можу знайти статтю, де хороше про його справи, ви мені знаходите, скидаєте, де погане. Окей. Навіщо ділитися? Та нехай собі висить. Кому стало легше від того, що ви його знесли?" – задається питанням він.

Користувачі мережі миттєво включилися в обговорення. Ось що вони пишуть:

«Яка різниця хто звідки приїхав і скільки років проживає у Одесі або Києві. Всі рівні»,

«У мене теж є родичі в Одеській області. І до 98 року я їздив у гості. Зараз мені туди шлях закритий. І не тільки з політичної причини. Двоюрідний брат назвав ватником і припинив спілкування.»,

«Перестаньте ділити одеситів»,

«Є багато заробітчан сирійців, вірмен, грузинів донеччан киян і ТП зробили дуже багато для Одеси»,

«Ви праві Денис, особливо це смішно в Одесі. Я зараз живу в Німеччині і я спілкуюся російською мовою. Тут всі говорять між собою на своїй мові, а державний німецький. Це і є повага до людей...»,

«"Денис, я не одеситка...хоч і українка...підтримую Вашу точку зору і про мову і про дбайливе ставлення до історії і вашу біль про Україну...єдиної і неподільної...у всіх сенсах цього слова! Моя Вам повага».

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