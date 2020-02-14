Паніка від загрози поширення китайської коронавіруса продовжує наростати в Одесі та області

зокрема, в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою, почали проводити санітарну обробку в маршрутках. Про це повідомляє прес-служба місцевого міськради, передає Politeka.net.

Відзначається, що компанія "Севертранс" уклала договір з "Дез-Ельтор" про щотижневої обробці громадського транспорту з-за коронавіруса. Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавіруса пройде. Вона буде здійснюватися раз на місяць.

Чиновники не розкривають, які саме речовини застосовуються при обробці, проте уточнюють, що вони пройшли сертифікацію

«Всі препарати, які застосовуються для дезінфекції, сертифіковані, не завдає шкоди здоров'ю людини і покликані поліпшити санітарний стан салонів автобусів. Після обробки автобуси провітрюються, після чого вже виїжджають на маршрути, – розповіли в міськраді.

Звернемо увагу, що роботи співробітники провели в спеціальних костюмах.

Раніше ми повідомляли, в Одесі було прийнято рішення виділити з міського бюджету 1 млн 620 тисяч гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень через коронавіруса.

На ці гроші планується закупити для лікарень і поліклінік респіратори, захисні маски, окуляри, костюми та комбінезони.

У міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що на входах в медустанови Одеси розміщені дозатори з антисептичними засобами для дезінфекції рук. Часте миття рук і використання антисептиків є також ефективним заходом проти поширення ГРВІ, грипу та інших повітряно-краплинних інфекцій.

Одеський міський Центр здоров'я направив у всі медустанови плакати про коронавирусе і його профілактики для розміщення на інформаційних стендах.

Звернемо увагу, що в Одесі, як і у всій Україні, в даний момент не виявлено ні один випадок захворювання коронавирусной інфекцією 2019-nCoV.

Нагадаємо, атака коронавіруса: з'явилися тривожні дані з одеського порту, що відбувається

Як повідомляла Politeka, переполох через коронавіруса розпочався в Одесі