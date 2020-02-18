Чоловік прогулявся по супермаркетах і кафе в Одесі, щоб перевірити, яку мову спілкування використовують співробітники з клієнтами

Своїми висновками одесит Михайло Шелудько поділився на сторінці в Facebook, передає Politeka.net

Він зазначив, що моніторинг мовної ситуації проводив протягом двох тижнів.

"По-українськи за замовчуванням ніхто вас не обслуговуватиме, крім "Львівської майстерни шоколаду". Касири mcdonald's вітають всіх на українському, але відразу після привітання переходять на російську, навіть якщо ти робиш замовлення на укрмове. Касири і продавці мережі "АТБ", "Обжора", "Таврія В", "Копійка", "Цитрус", "Ельдорадо" говорять по-російськи і відразу, і якщо ти звертаєшся до них українською, виключення становить спочатку україномовний персонал, з яким мені доводилося стикатися в "Копійці" і "АТБ".

Одесит розповів, що поскаржився на касирку одного супермаркету за те, що жінка відмовилася спілкуватися з покупцем українською мовою. У підсумку керівництво пообіцяло її позбавити премії.

«Був завжди противником жорсткого просування національного мови (і зараз таким є), але з цим робити щось треба, українець не повинен відчувати себе дискомфортно у своїй країні» - уклав він.

Користувачі соцмереж почали бурхливо обговорювати тему мови під його постом. Люди діляться абсолютно різним думкою.

«Якщо б у нас в державі всі роки керували свідомі українці і язичники були чужими, де без української мови немає ходу, то такої проблеми у нас не було. Зараз всі роки у нас керують манкурти і язичники»,

«Байдуже було мовами 28 років - ось і результат!»,

«Це твої проблеми хлопець, що ти не сприймаєш адекватно російську мову. Я не думаю, що люди, відповідаючи російською - відчувають неприязнь»,

«Взагалі, треба щоб державні органи штрафувала по-крупному контори, ігнорують українську мову. Але у нас при владі якась різниця ... комусь Потрібно створити сайт, розкрутити і серед іншого рекомендувати або навпаки відмовляти відвідувати язичницькі закладу. Якщо господарі закладів зрозуміють, що втрачають гроші і клієнтів, тому що вони самі почнуть міняти»,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, корінний одесит підірвав мережу словами про українську мову: "Ганебний провінціалізм"

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