Одеситка виманила обманним шляхом півмільйона гривень у довірливих покупців

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ГУНП.

Злочинну діяльність 33-річна аферистка з Одеси розгорнула через інтернет. Вона пропонувала транспортні засоби за заниженими цінами, але як тільки довірливі покупці підписували договір і перераховували на рахунок жінки перший внесок, вона відразу змінювала номери телефонів і адресу офісу.

Наголошується, що від рук шахрайки постраждали п'ять громадян, встановили.

«Під час обшуку квартири підозрюваного поліцейські вилучили речові докази злочинної діяльності: банківські картки, засоби мобільного зв'язку, комп'ютерну техніку, штампи, печатки та установчі документи для складання фіктивних договорів», - повідомили у відомстві.

Поліція вже оголосила їй про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, в Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп.

Про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці.

За її словами, неприємний інцидент стався під час новорічних свят.

Виявивши пропажу номери, потерпіла зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

Під публікацією користувачі мережі включилися в бурхливу дискусію. Одні порадили потерпілої не в якому разі не скидати гроші, а замовити нові, інші – пошукати номерні знаки поблизу.

Нагадаємо, одеська влада вирішила закатати мільйони в асфальт: "закладати доведеться вручну"

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