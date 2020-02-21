В мерії збираються боротися з квітковими клумбами, які встановили на тротуарах у центрі Одеси

Про це повідомляє інформаційний портал Думська .

Відповідне розпорядження було виявлено на квітковому вазоні, встановленому посеред тротуару біля кафе на вулиці Єкатерининській.

У приписі йдеться, що згідно з правилами благоустрою міста необхідно протягом 10 днів демонтувати самовільно встановлений елемент.

Хочеться сподіватися, що і з незаконними літніми майданчиками ресторанів, більше схожими на прибудови, вони будуть боротися настільки ж безкомпромісно

Раніше ми повідомляли, напередодні курортного сезону в Одесі збираються боротися з вуличними музикантами і незаконними атракціонами.

Таке рішення озвучили в одеській мерії.

Зокрема, керівник департаменту культури і туризму Тетяна Маркова вважає, що їх наявність у центрі Одеси є великою проблемою і попросила керівництво міста перейматися захистом вулиць від таких підприємців.

«Ми зараз будемо входити в високий туристичний сезон… Вуличні музиканти і незрозумілі атракціони дуже псують наш імідж. Ми б хотіли, відповідно до європейської практики, зробити рішення виконавчої влади або сесії, наше місто має захистити себе від таких так званих підприємців», - запевнила чиновниця.

Звернемо увагу, що багатьом жителям Одеси та гостям міста подобається жива музика на Приморському бульварі і Дерибасівській.

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