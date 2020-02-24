З початку року отримали вже 450 осіб

Жителям Одеської області повідомили, яка найбільш затребувана професія в їх регіоні

Про передає Politeka.net, з посиланням на Обласний центр зайнятості.

Згідно з даними центру зайнятості, з початку 2020 року велика зацікавленість у тимчасових працівниках на виноградниках. Таку роботу отримали понад 450 осіб.

При цьому лідером по затребуваності тимчасової зайнятості виявився Болградський район Одеської області, однак роботи проводяться в Измаильськом та Ренійському районах.

Тимчасові працівники проводять ремонт виноградної шпалери і виноградних стовпів, прибирають і підрізають виноградну лозу, виконують ручні та механізовані польові роботи.

У центрі додали, що громадські та тимчасові роботи проводяться і в інших галузях. Так, можна отримати роботу з виконання будівельних і ремонтних робіт на об'єктах соціальної сфери, надання допомоги учасникам АТО і їх сім'ям, екологічного захисту навколишнього середовища та ін Оплачується праця в розрахунку мінімальної заробітної плати згідно з відпрацьованим часом.

Всього з початку року у громадських роботах і роботах тимчасового характеру взяли участь понад 1100 жителів Одеської області.

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