В Одесі на Слобідці вирубали близько 20 дерев заради будівництва АЗС

Про це повідомляє Думська , з посиланням на очевидців.

Масову вирубку великих дерев зафіксували на території пустиря за адресою Пестеля, 2.

Варто відзначити, що раніше ця ділянка раніше належав «Укрпошті». Тут незабаром повинні побудувати АЗК і пункту сервісного обслуговування водіїв і пасажирів.

Земельну ділянку площею 0,5112 га з 2016 року знаходиться в оренді у ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Містобудівні умови і обмеження концерну на будівництво видали ще в 2017 році.

За словами голови організації «Зелений лист» Владислава Балінського, незаконне вирубування здорових дерев на цьому ділянці зафіксували ще навесні 2018 року, але не в одеської мерії, ні в поліції ніяк не відреагували на це.

«Тоді ж, «Міськзелентрест» склав акти, а поліція, ймовірно, до й пор проводить розшукові заходи. Очевидно, що в місті дерева пиляються не заради дров»,- розповів громадський діяч.

Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

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