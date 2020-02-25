Як у фільмі жахів

Справжній сміттєвий апокаліпсис зафіксували всього в 80 км від Одеси біля Очакова в селі Чорноморка

Сильний вітер розніс поліетиленові пакети зі звалища лісопосадок і полю. Відеозапис оприлюднив начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін, який проїхався після бурі, пише Politeka.net

Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео видно, як мільйони пакетів зависли на деревах вздовж дороги, а також засіяли поле.

«Порушення технології зберігання відходів призводить от до чому», — прокоментував Мухін.

Користувачі в соцмережах просто шоковані побаченим.

«Я такого ще не бачила ! жесть !!! як тепер це будуть прибирати !?», «Просто жесть»- пишуть в мережі.

Звернемо увагу, що від надлишку пластикових пакетів давно страждає вся планета. Особливо морські тварини. Багато цивілізовані країни примусово скорочують його використання, а всі колишні у вживанні пакети переробляються.

Раніше ми писали, циклон «Юлія» приніс піщану бурю, яка засипала землею трасу Одеса-Київ.

Зокрема, за пилової бурі на дорогах утворилися купи землі на трасі Одеса-Київ.

Як повідомив керівник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода, землю довелося прибирати з допомогою снігоприбиральної техніки на 331 км траси М05.

Крім того, буревій, який пронісся по Одесі і області, 24 лютого, привів до сильного шторму в Чорному морі і одеських лиманах – Хаджибейському і Куяльницькому.

Зокрема, в районі Об'їзної дороги Одеси Хаджибейський лиман вийшов з берегів і залив проїжджу частину.

Gepostet von Андрій Дмитренко am Montag, 24. Februar 2020

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

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