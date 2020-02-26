Стало відомо, якою буде погода в Одесі в найближчі дні

В Одесі після ураганного вітру значно потеплішає

26 лютого в місті на протязі всього дня буде стояти хмарна погода. Без істотних опадів. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вітер буде південний, 9-14 м/с. Температура вночі становитиме 4-6°С тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9-11°С тепла.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 14-19°С тепла, в прибережній зоні 9-11°С тепла. На автодорогах області видимість добра.

26 лютого відзначається день пам'яті преподобного Мартиніана, «приборкувача пристрастей». Якщо у цей день танув сніг, то весна обіцяла бути хорошою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо у вечір цього дня місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла і снігу.

Раніше ми розповідали, що відразу три циклону рухалися на Одеський регіон в останній тиждень зими, а потім настане справжнє потепління.

Нагадаємо, що в початку тижня погода в Одесі різко зіпсувалася через північно-західного циклону, який отримав назву «Юлія».

Цей циклон приніс сильні вітру, пориви яких досягали 30 метрів в секунду. Пік стихії припав на середину дня.

25 лютого, циклон Юлія пішов на схід і стихія трохи вщухла.

26 лютого, Одеса потрапить під вплив другого за тиждень циклону, який активізується над Карпатами. Цей циклон виявиться самим нешкідливим для нашого міста. Весь день буде вітряним, але його швидкість залишиться на тому ж рівні, що й за день до цього. У місті буде ясно, сухо і тепло. При цьому температура повітря добереться до позначки +11 градусів.

27 лютого, Одеса виявиться під ударом третього за рахунком циклону за цей тиждень. Його присутність почне відчуватися вже в середині дня. Піде невеликий дощ, який до вечора перейде у зливу. Також очікується посилення вітру. Температура складе +6 +12 градусів.

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