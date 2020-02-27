Одесити будуть позбавлені благ цивілізації на цілий день

Сьогодні, 27 лютого, близько 160 будинків в Одесі проведуть цілий день без електрики

А все через те, що комунальники Одесаобленерго будуть проводити планові ремонтні роботи електромереж, передає Politeka.net

У зв'язку з цим знеструмленими опиняться деякі будинки на селищі Котовського, Слобідці, Заставі-1 і в інших районах міста. Всього світло відключать мінімум 160 будинках.

Соглавно інформації з 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6



24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7



Вознесенський провулок 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



проспект Добровольського 81, 71А, 73, 77, 79



Жоліо-Кюрі вулиця 43, 52, 43а



Італійський бульвар 1/1



Канатна вулиця 7, 9



Курська вулиця 123а, 123, 125



Марсельська вулиця 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2а, 16, 18, 20



провулок Нахімова 1, 13, 1/3

З 09:00 по 16:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

2-я Станційна вулиця 15



Дальницкое шосе, 2/1, 28, 33, 1517



Селищна вулиця 1, 17А, 21, 13, 7, 9, 19А, 11, 11А, 5, 15, 23, 39а, 19, 7А, 3, 17, 9А, 39, 3А



Пугачова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 8А, 6а, 15А, 26А, 18А, 16а, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34



Літакова вулиця 46, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51

вулиця Транспортна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 1а, 14, 15, 16, 17, 19



Шефська вулиця 25, 26.

З 09:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

Дача Ковалевського вулиця 142, 144, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1



Ільфа і Петрова вулиця 29

провулок Амундсена 1, 3, 5, 6

Просвіти вулиця 207

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