Не встигла Одеса і область відійти від циклону Юля, як жителів чекає погіршення погодних умов, які принесе новий циклон Зехра

З новим прогнозом погоди на четвер, 27 лютого, одеситів ознайомив Український гідрометеорологічний центр, передає Politeka.net

Новий циклон, який прийшов в Україну з Данії почне сіяти негоду на своєму шляху.

Звернемо увагу, що Одесі порівняно з іншими населеними пунктами пощастить більше. Зливи і грозовий фронт, які раніше прогнозувалися в місті пройдуть повз буквально в десяти кілометрах від міста.

За даними метеорологів, Одесу намочить невеликий дощ, який пройде ввечері. В цей же час посилиться північно-західний вітер. Пориви досягнутий 13 метрів в секунду. День буде сонячним і маловетреным. Температура повітря вдень становитиме 10-13 градусів тепла, ввечері 5-6 градусів.

28 лютого, циклон, який прийшов в Одесу в четвер продовжить вирувати в місті. За прогнозами синоптиків злива буде лити всю ніч. Епіцентр стихії доведеться на ранок, крім того очікується поривчастий вітер, який буде досягати 18 метрів в секунду. Після обіду трохи розпогодиться, але похмура і вітряна погода збережеться до вечора. Температура повітря буде коливатися в межах +3 +9 С.

29 лютого, виявиться самим спокійним днем за цей тиждень. Очікується хмарна погода. У другій половині дня можливий невеликий дощ. Температура +2 +11 градусів.

У неділю, 1 березня, в Одесу увірветься справжня весна зі значним потеплінням і ясною погодою. Повітря прогріється аж до 16 градусів, вітру не буде, як і опадів.

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