Не встигла Одеса і область відійти від циклону Юля, як жителів чекає погіршення погодних умов, які принесе новий циклон Зехра

З новим прогнозом погоди на четвер, 27 лютого, одеситів  ознайомив Український гідрометеорологічний  центр, передає  Politeka.net

Новий циклон, який прийшов в Україну з Данії почне сіяти негоду на своєму шляху.

Звернемо увагу, що Одесі порівняно з іншими  населеними пунктами   пощастить більше. Зливи і грозовий фронт, які раніше прогнозувалися в місті  пройдуть повз буквально в десяти кілометрах від міста. 

Популярні новини зараз

Коронавірус в українки, запрошення Зеленського в Москву і паніка в Кремлі – головне за ніч

Фаворитка Ями виставила напоказ пружне тіло в крихітному топі: "Як не закохатися!"

Кароль влаштувала роздягання прямо під час концерту: "Спокусила кожного"

12-річна дочка Кошового з Квартал 95 влаштувала дорослі танці в екстра-міні: "А тато бачив?"
Показати ще

За даними метеорологів, Одесу намочить невеликий  дощ, який пройде ввечері. В цей же час посилиться північно-західний вітер. Пориви досягнутий 13 метрів в секунду. День буде сонячним і маловетреным. Температура повітря вдень становитиме 10-13 градусів тепла, ввечері 5-6 градусів.

28 лютого, циклон, який прийшов в Одесу в четвер продовжить вирувати в місті. За прогнозами синоптиків злива буде лити  всю ніч. Епіцентр  стихії доведеться  на ранок, крім того очікується  поривчастий вітер, який буде досягати   18 метрів в секунду. Після обіду трохи розпогодиться, але похмура і вітряна погода збережеться до вечора. Температура повітря буде коливатися в межах  +3 +9 С.

29 лютого, виявиться самим спокійним днем за цей тиждень. Очікується хмарна погода. У другій половині дня можливий невеликий дощ. Температура  +2 +11 градусів.

У неділю, 1  березня, в Одесу увірветься  справжня весна зі значним потеплінням і ясною погодою. Повітря прогріється аж  до 16 градусів, вітру не буде, як і опадів.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала, трасу Одеса-Київ засипало землею: наслідки негоди показали в мережі