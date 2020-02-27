Обернеться катастрофою не тільки для Одеси , але і всієї України

Потужний ураган пошкодив Хаджибеєвську дамбу, яка загрожує прорвати в будь-який момент, що призведе до екологічної катастрофи

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Руйнівна стихія принесла багато бід в Одесу. Крім того, що ураган повалив сотні дерев, зніс дахи і знеструмив тисячі осель, до всього іншого, шторм став причиною розмиття Хаджибеївської дамби.

Як з'ясувалося, в дамбі утворилися дві промоїни – одна довжиною близько метра, а друга – близько десяти метрів. Зараз зайву воду з Об'їзної дороги вже відкачали, але хто саме буде ремонтувати конструкцію не ясно, оскільки дамба безхазяйна: вона не знаходиться на балансі ні в одного підприємства, і за неї ніхто не відповідає, повідомляють місцеві журналісти.

«З 2003 року дамба працює в аварійному режимі. Ми весь час намагаємося латати дірки, але затримувати воду тривалий період вона не може. Якщо б такий вітер протримався два-три дні, то, я думаю, дамби вже б не було, – стверджують фахівці.

За їх словами, якщо із-за пошкодження дамбу прорве, то це загрожує справжньою екологічною катастрофою. У першу чергу постраждає територія від Жеваховій гори до Пересипу, де проживає близько 30 тисяч осіб, а також розташовані залізниця, автомагістралі і нафтопереробне виробництво.

Крім того, може порушитися сполучення між житловим масивом Котовського, де знаходиться понад 190 тисяч чоловік.

Варто відзначити, що в Хаджибейський лиман щороку надходить близько 200 млн кубометрів води за рахунок природного стоку і ще 130−140 кубів - за рахунок каналізаційних стоків Одеси.

Раніше ми писали, в мережі показали, як шторм, що ледь не змив Об'їзну дорогу в Одесі.

Буревій, який пронісся по Одесі і області, 24 лютого, привів до сильного шторму в Чорному морі і одеських лиманах – Хаджибейському і Куяльницькому.

зокрема, в районі Об'їзної дороги Одеси Хаджибейський лиман вийшов з берегів і залила проїжджу частину.

На кадрах, які поширили в мережі, можна побачити, що на Об'їзній дорозі хвилі буквально заливають трасу, по якій їдуть автомобілі.

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