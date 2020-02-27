В мережі показали, як найсильніший шторм трощив дамбу на Хаджибейському лимані, 24 лютого

Епічне відео розмістив на своєму youtube-каналі Філіп Семенов, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як вся міць стихії обрушилася на Об'їзну дорогу, яка проходить через дамбу на Хаджибейському лимані. Величезні хвилі перекочувалися через дорогу і хльостали по проїжджаючих автомобілям.

При цьому фахівці підтверджують, що рівень води в лимані перевищив норму на 2 метри.

Як повідомлялося раніше, в дамбі утворилися дві промоїни – одна довжиною близько метра, а друга – близько десяти метрів. Зараз зайву воду з Об'їзної дороги вже відкачали, але хто саме буде ремонтувати конструкцію не ясно, оскільки дамба безхазяйна: вона не знаходиться на балансі ні в одного підприємства, і за неї ніхто не відповідає.

«З 2003 року дамба працює в аварійному режимі. Ми весь час намагаємося латати дірки, але затримувати воду тривалий період вона не може. Якщо б такий вітер протримався два-три дні, то, я думаю, дамби вже б не було, – стверджують фахівці.

За їх словами, якщо із-за пошкодження дамбу прорве, то це загрожує справжньою екологічною катастрофою. У першу чергу постраждає територія від Жеваховій гори до Пересипу, де проживає близько 30 тисяч осіб, а також розташовані залізниця, автомагістралі і нафтопереробне виробництво.

Крім того, може порушитися сполучення між житловим масивом Котовського, де знаходиться понад 190 тисяч чоловік.

Варто відзначити, що в Хаджибейський лиман щороку надходить близько 200 млн кубометрів води за рахунок природного стоку і ще 130−140 кубів - за рахунок каналізаційних стоків Одеси.

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