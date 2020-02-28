28 січня принесе в Одесу дощ з мокрим снігом

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, у п'ятницю, 28 січня, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці прогнозується дощ і мокрий сніг.

При цьому вітер буде дути північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі вранці дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 5-10 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями ожеледь, видимість під час опадів 1-2 км.

У цей день вшановується пам'ять апостола Онисима. Якщо у цей день добре танув сніг, то сінокіс обіцяв бути хорошим. У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу: «Кому йти вперед, а кому назад повернути». Ще говорили: «Як у лютому аукнеться, так восени відгукнеться» — по погоді цього дня могли судити про погоду наступної осені.

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За даними метеорологів, Одесу намочить дощ, який пройде ввечері. В цей же час посилиться північно-західний вітер. Пориви досягнутий 13 метрів в секунду. День буде сонячним і маловетреным. Температура повітря вдень становитиме 10-13 градусів тепла, ввечері 5-6 градусів.

29 лютого, виявиться самим спокійним днем за цей тиждень. Очікується хмарна погода. У другій половині дня можливий невеликий дощ. Температура +2 +11 градусів.

У неділю, 1 березня, в Одесу увірветься справжня весна зі значним потеплінням і ясною погодою. Повітря прогріється аж до 16 градусів, вітру не буде, як і опадів.

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