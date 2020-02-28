В Одеській області поліція і родичі шукають безвісти зниклого 35-річного чоловіка

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі обласного ГУНП.

За словами поліції, в Арцизу зник місцевий житель Артем Іванов, 1985 року народження.

Відомо, що з 23 лютого чоловік перестав виходити на зв'язок з родичами.

Зниклий має зріст 198 см, худорлявої статури, чорне волосся, неголений, обличчя овальне, карі очі, при ходьбі сутулиться.

Крім того, у Артема є особлива прикмета: на грудях недороблене татуювання із зображенням дракона, на лівому передпліччі татуювання із зображенням символів.

«Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити в Арцизький відділ поліції по телефонам: (04845) 3-11-72, (067) 795-19-44 або по спецлінії «102», - йдеться у зверненні.

Раніше ми писали, родичі розыскивают українського моряка, який безслідно зник біля берегів США.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його дружина одеситка Наталя Литвиненко.

За словами жінки, 41-річний Денис Литвиненко пропав під час рейсу недалеко від берегів США.

«Пропав другий механік судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала вона.

Наталя Литвиненко закликала допомогти в пошуках її родича.

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