В останні дні лютого несподівано прокинулася зима  і засипала снігом місто Кодима, що на  півночі Одеської області

Відповідними знімками діляться місцеві жителі в соцмережах, пише  Politeka.net

«На півночі в Кодимі - йде сніг», - написала Наталя Ситаль.

І справді, на  кадрах видно  засніжені вулички населених пунктів на півночі Одеської області.

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А тим часом синоптики повідомили, що 28 січня циклон принесе в Одесу і область дощ з мокрим снігом.

Згідно з прогнозом, в Одесі буде  хмарно з проясненнями. Вночі та вранці прогнозується дощ і мокрий сніг.

При цьому вітер буде дути північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 6-8  °С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі вранці дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 5-10 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями ожеледь, видимість під час опадів 1-2 км.

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