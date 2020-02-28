В останні дні лютого несподівано прокинулася зима і засипала снігом місто Кодима, що на півночі Одеської області
Відповідними знімками діляться місцеві жителі в соцмережах, пише Politeka.net
«На півночі в Кодимі - йде сніг», - написала Наталя Ситаль.
І справді, на кадрах видно засніжені вулички населених пунктів на півночі Одеської області.
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А тим часом синоптики повідомили, що 28 січня циклон принесе в Одесу і область дощ з мокрим снігом.
Згідно з прогнозом, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці прогнозується дощ і мокрий сніг.
При цьому вітер буде дути північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.
В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі вранці дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 5-10 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями ожеледь, видимість під час опадів 1-2 км.
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