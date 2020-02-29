Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній день зими і перший день весни

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

29 лютого погода в Одесі проясниться ближче до вечора, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі опуститися до 1-3°С тепла, вдень підніметься до 8-10°С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 0-5°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

Наголошується, що на автодорогах області вночі та вранці спостерігатиметься місцями димка, видимість 1-2 км.

В останній день зими відзначається день пам'яті Іоанна Кассіана Римлянина. 29 лютого здавна вважають самим тяжким днем. У цей день наші пращури не працювали, вважали за краще не виходити з дому, особливо до сонячного сходу сонця, боячись «ока Кас'яна». У давнину примітили, якщо собаки катаються – до снігу, а то й до хурделиці.

У неділю 1 березня вранці небо в Одесі буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, але ввечері його все ж затягнуть хмари. Без істотних опадів. Вітер південно-східний 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

1 березня відзначається день пам'яті 12 мучеників: Памфіла, Валента та інших. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна "разгульна, не сором'язлива - обдурить, вірити нічого". Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі - весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.

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